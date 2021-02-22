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22 лютого 2021, Київ 10:51
Новини | Політика

Росія почала посилювати свої військові угруповання в Криму після Харківських угод – представник української розвідки

За словами Скібіцького, російське військове керівництво завозило на територію Криму також відремонтовану техніку переважно приховано

Росія почала активно завозити модернізовану техніку на територію Криму, посилюючи свої військові угруповання, після підписання з Україною Харківських угод у квітні 2010 року, заявив представник Головного розвідувального управління Міноборони України Вадим Скібіцький. Про це він сказав у коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

За словами Скібіцького, російське військове керівництво завозило на територію Криму також відремонтовану техніку переважно приховано.

«Постійна присутність російського військового угруповання на території Криму – це Чорноморський флот і все, що було пов’язано з його діяльністю, саме це було загрозою. Тому що в будь-який момент це угруповання могло почати більш широкомасштабні дії проти нашої держави», – сказав він.

Водночас, як повідомляють Крим.Реалії, за словами військових експертів, саме в 2010 році за президентства Віктора Януковича в Україні переписали військову доктрину, згідно з якою «Росія вже не загрожує Україні». Тоді і почалися «руйнівні процеси для ЗСУ», переконаний колишній перший заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ генерал-майор Віктор Назаров.

«З боку адміністрації президента, люди, з якими спілкувалися, там була однозначна установка: «Росія не може розглядатися нами як ворог». І процеси пішли, скажімо, реально руйнівні для ЗСУ. По-перше, було дуже обмежене фінансування. Ті кошти, які виділялися, не дозволяли забезпечити боєздатність і боєготовність ЗСУ», – розповів Назаров.

У 2010 році Україна за президентства Віктора Януковича ратифікувала Харківські угоди, які продовжили російську військову присутність у Криму. Низка українських і західних експертів відзначали, що це також в подальшому допомогло Росії анексувати український півострів у 2014 році.

В Офісі генпрокурора України заявили, що Януковичу повідомили про підозру в державній зраді через підписання ним Харківських угод із Росією, які, як вважають у відомстві, дозволили збільшити чисельність російських військових на півострові. Захист експрезидента стверджує, що «кожен крок» Віктора Януковича при підписанні цих угод відбувався «в рамках законів і в інтересах України».

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