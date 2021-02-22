Росія почала посилювати свої військові угруповання в Криму після Харківських угод – представник української розвідки

Росія почала активно завозити модернізовану техніку на територію Криму, посилюючи свої військові угруповання, після підписання з Україною Харківських угод у квітні 2010 року, заявив представник Головного розвідувального управління Міноборони України Вадим Скібіцький. Про це він сказав у коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

За словами Скібіцького, російське військове керівництво завозило на територію Криму також відремонтовану техніку переважно приховано.

«Постійна присутність російського військового угруповання на території Криму – це Чорноморський флот і все, що було пов’язано з його діяльністю, саме це було загрозою. Тому що в будь-який момент це угруповання могло почати більш широкомасштабні дії проти нашої держави», – сказав він.

Водночас, як повідомляють Крим.Реалії, за словами військових експертів, саме в 2010 році за президентства Віктора Януковича в Україні переписали військову доктрину, згідно з якою «Росія вже не загрожує Україні». Тоді і почалися «руйнівні процеси для ЗСУ», переконаний колишній перший заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ генерал-майор Віктор Назаров.

«З боку адміністрації президента, люди, з якими спілкувалися, там була однозначна установка: «Росія не може розглядатися нами як ворог». І процеси пішли, скажімо, реально руйнівні для ЗСУ. По-перше, було дуже обмежене фінансування. Ті кошти, які виділялися, не дозволяли забезпечити боєздатність і боєготовність ЗСУ», – розповів Назаров.

У 2010 році Україна за президентства Віктора Януковича ратифікувала Харківські угоди, які продовжили російську військову присутність у Криму. Низка українських і західних експертів відзначали, що це також в подальшому допомогло Росії анексувати український півострів у 2014 році.

В Офісі генпрокурора України заявили, що Януковичу повідомили про підозру в державній зраді через підписання ним Харківських угод із Росією, які, як вважають у відомстві, дозволили збільшити чисельність російських військових на півострові. Захист експрезидента стверджує, що «кожен крок» Віктора Януковича при підписанні цих угод відбувався «в рамках законів і в інтересах України».