Януковичу повідомили про підозру в державній зраді через «Харківські угоди» – прокуратура

Слідчі Державного бюро розслідувань за погодженням із прокурорами Офісу ГПУ повідомили колишньому президенту України Віктору Януковичу про підозру в державній зраді через підписані із Росією так звані «Харківські угоди». Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

За версією слідства, Янукович, «діючи за попередньою змовою з вищими посадовими особами Російської Федерації… на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України, надав іноземній державі – Російській Федерації та її представнику – президенту РФ Дмитру Медведєву допомогу у проведенні підривної діяльності проти України».

Прокуратура заявляє, що 21 квітня 2010 року в Харкові Янукович підписав угоду, яка під приводом отримання знижки на природний газ штучно створила передумови до збільшення чисельності військ Росії. Документ на 25 років продовжував строк перебування Чорноморського флоту Росії в Криму.

Слідство вважає, що угода та укладені контракти між «Нафтогаз України» та російським «Газпромом» фактично не надавали жодної знижки на природній газ.

«Перед підписанням документів ціна для України була двічі штучно завищена Російською Федерацією: станом на кінець 2008 року ціна газу за 1 тисячу кубічних метрів для України становила 179,5 долара США, тоді як на кінець 2010 року – 352,33 долара США. Крім цього саме зниження визнавалось зобов’язаннями України з державного боргу перед РФ, що погашаються», – повідомляє прокуратура.

За версією слідства, Росія спочатку штучно створювала та накопичувала борг України перед нею за поставку природнього газу, а потім в його погашення, у тому числі шляхом нібито надання Києву знижок, фактично безоплатно розташовувала Чорноморський флот Росії на території України.

Офіс генерального прокурора пише, що з 20 лютого 2014 року військовослужбовці Чорноморського флоту Росії у взаємодії з іншими підрозділами Збройних сил Росії почали окупацію українського Криму

Янукович та його представники наразі публічно не реагували на звинувачення прокуратури.

Янукович уже має один вирок у справі про державну зраду. 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у держзраді і пособництві у плануванні, підготовці, розв’язуванні й веденні агресивної війни і засудив його до 13 років позбавлення волі заочно.

Колишній президент назвав вирок незаконним. Він заперечує свою провину в цих і в усіх інших інкримінованих йому злочинах. Вирок не набрав чинності, бо був оскаржений.

Крім того, Януковича звинувачують у розстрілах на Майдані та узурпації влади через конституційну реформу 2010 року, яка збільшила президентські повноваження.

Віктор Янукович виїхав із України в лютому 2014 року після розстрілів на Майдані. Наразі він переховується в Росії.