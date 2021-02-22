Окупація Криму. Чому прогледіли план Путіна – з’ясовували Крим.Реалії. У січні 2014 року Росія перекинула додаткові підрозділи на всі об’єкти Чорноморського флоту Росії на півострові. Але коли про це дізналася українська розвідка і коли ЗСУ отримали наказ – повна бойова готовність? Коли почалась широкомасштабна окупація Криму і чи звітували про неї розвідники? Чи був в України шанс захистити півострів і наскільки підготовленими були військові для цього – розповів начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко та інші командувачі. Чого забракло, щоб дати відсіч російським військовим у Криму? І як Росія використовувала Олімпіаду в Сочі як прикриття для окупації Криму?