Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
22 лютого 2021, Київ 09:20
Відео

Окупація Криму. Чому прогледіли план Путіна? (відео)

Окупація Криму. Чому прогледіли план Путіна? (відео)
Embed
Окупація Криму. Чому прогледіли план Путіна? (відео)

No media source currently available

0:00 0:11:12 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Окупація Криму. Чому прогледіли план Путіна – з’ясовували Крим.Реалії. У січні 2014 року Росія перекинула додаткові підрозділи на всі об’єкти Чорноморського флоту Росії на півострові. Але коли про це дізналася українська розвідка і коли ЗСУ отримали наказ – повна бойова готовність? Коли почалась широкомасштабна окупація Криму і чи звітували про неї розвідники? Чи був в України шанс захистити півострів і наскільки підготовленими були військові для цього – розповів начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко та інші командувачі. Чого забракло, щоб дати відсіч російським військовим у Криму? І як Росія використовувала Олімпіаду в Сочі як прикриття для окупації Криму?

Чи був в України шанс захистити півострів і наскільки підготовленими були військові для цього – розповів начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко та інші командувачі. Чого забракло, щоб дати відсіч російським військовим у Криму? І як Росія використовувала Олімпіаду в Сочі як прикриття для окупації Криму?

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG