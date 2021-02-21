Міноборони Росії проведе в Криму навчання повітряно-десантних військ

Міністерство оборони Росії планує провести навчання повітряно-десантних військ в включеному Криму, заходи заплановані на березень. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на пресслужбу відомства.

«У середині березня на полігоні«Опук»в Криму, під керівництвом командира Новоросійського гвардійського десантно-штурмового гірського з’єднання гвардії генерал-майора Андрія Суховецького відбудеться командно-штабне навчання з гвардійським десантно-штурмовим Кавказьким казачим полком зі Ставрополя і гвардійським артилерійським полком з Анапи», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: СБУ повідомила про збереження загрози російського вторгнення

Як зазначає російське відомство, під час навчань десантники будуть відпрацьовувати десантування особового складу і техніки на незнайомий майданчик. Крім того, вони мають захопити об’єкти умовного противника і утримувати їх до прибуття основних сил з’єднання.

«Також десантно-штурмові підрозділи ВДВ відпрацюють висадку на необладнане морське узбережжя з великих десантних кораблів Чорноморського флоту Росії і оборону морського узбережжя від висадки морського десанту умовного противника», – додали у російському Міноборони.

Наразі немає реакції відповідних відомств України на цю інформацію.

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові і в акваторії Чорного моря, а також завозить військову техніку, зокрема, системи протиповітряної оборони.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.