Коли Путін націлився на Крим? Адмірал ВМС України Ігор Воронченко припускає: це сталося ще на початку 2000-х років, коли Росія зазіхнула на український острів Тузла. У 2003 році українські військові захистили острів. У 2014-му відстояти Крим не вдалося. Як змінювалася воєнна доктрина України? Чому Росія була потенційним ворогом у 2006-му, а у 2010-му стала стратегічним партнером? Як занепадали Збройні сили України? Навіщо Росія шпигувала у Чорному морі і як Кремль готував воєнізовані групи і перекидав їх на півострів на початку 2014-го?