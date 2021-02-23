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23 лютого 2021, Київ 15:58
Новини | Політика

Кулеба нагадав про загрозу для Європи через нарощування Росією ядерного потенціалу Криму

Кулеба закликав європейських колег сприймати російську окупацію Криму та агресію на Донбасі як загрозу її військової експансії на схід та південь континенту

У вівторок, 23 лютого, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на конференції з роззброєння 2021 року зазначив учасникам на «незаконне нарощування Росією ядерного потенціалу» в окупованому Криму та загрози, пов’язані з цим. Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

«Міністр привернув увагу учасників конференції до загрозливого та незаконного нарощування ядерного потенціалу Росії в тимчасово окупованому Криму, що підриває без’ядерний статус українського півострова. Дмитро Кулеба закликав присутніх розглядати тимчасову окупацію Кримського півострова та розв’язання Росією збройного конфлікту в окремих районах Донбасу як загрозу її військової експансії на схід та південь Європейського континенту», – мовиться у повідомленні міністерства.

Раніше у Євросоюзі заявили, що «глибоко стурбовані» через переміщення Росією на територію окупованого Кримського півострова літаків і ракет, які здатні переносити ядерні боєприпаси.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в коментарі проєкту Радіо Свобоода Крим.Реалії повідомив, що на півострові є об’єкти, на яких може бути розміщена ядерна зброя.

У Національному центрі управління та випробувань космічних засобів України стверджують, що аеродром Бельбек під Севастополем за останні роки зазнав масштабних змін і здатен приймати літаки з ядерною зброєю.

Окрім того, у 2016 році на півострові помічали ракетні установки, які можуть транспортувати ядерні заряди.

Міністр оборони України Андрій Таран стверджував, що Росія здійснює підготовку до розміщення ядерної зброї на території Криму.

У Росії мілітаризацію називають нормою, стверджуючи, що окупований півострів входить до її складу.

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