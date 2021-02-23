Кулеба нагадав про загрозу для Європи через нарощування Росією ядерного потенціалу Криму

У вівторок, 23 лютого, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на конференції з роззброєння 2021 року зазначив учасникам на «незаконне нарощування Росією ядерного потенціалу» в окупованому Криму та загрози, пов’язані з цим. Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

«Міністр привернув увагу учасників конференції до загрозливого та незаконного нарощування ядерного потенціалу Росії в тимчасово окупованому Криму, що підриває без’ядерний статус українського півострова. Дмитро Кулеба закликав присутніх розглядати тимчасову окупацію Кримського півострова та розв’язання Росією збройного конфлікту в окремих районах Донбасу як загрозу її військової експансії на схід та південь Європейського континенту», – мовиться у повідомленні міністерства.

Раніше у Євросоюзі заявили, що «глибоко стурбовані» через переміщення Росією на територію окупованого Кримського півострова літаків і ракет, які здатні переносити ядерні боєприпаси.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в коментарі проєкту Радіо Свобоода Крим.Реалії повідомив, що на півострові є об’єкти, на яких може бути розміщена ядерна зброя.

У Національному центрі управління та випробувань космічних засобів України стверджують, що аеродром Бельбек під Севастополем за останні роки зазнав масштабних змін і здатен приймати літаки з ядерною зброєю.

Окрім того, у 2016 році на півострові помічали ракетні установки, які можуть транспортувати ядерні заряди.

Міністр оборони України Андрій Таран стверджував, що Росія здійснює підготовку до розміщення ядерної зброї на території Криму.

У Росії мілітаризацію називають нормою, стверджуючи, що окупований півострів входить до її складу.