Україна стежить за Росією у Криму з космосу. Космічна розвідка з точністю до метра може роздивитися військові об’єкти у Криму. Нашим журналістам передали копії світлин Криму, зроблених з космосу. Російська армія побудувала у Криму базу на випадок війни, а на одному з аеродромів підготувала майданчик для приймання бомбардувальників, що можуть переносити ядерну зброю. А ще ми помітили десятки новітніх російських винищувачів, гелікоптери, системи С-400 та РЛС. За російською мілітаризацією в анексованому Криму, щодня з космосу спостерігають в Українському національному центрі управління та випробувань космічних засобів. І хоч Україна власних супутників не має, але на пряму приймає сигнал від іноземних космічних апаратів. Севастополь, Керч, Євпаторія, Бельбек, Джанкой, Новоозерне – це все точки на мапі Криму, де Росія побудувала нові, або модернізувала українські військові бази. То, як Україна слідкує за анексованим Кримом? Як Крим перетворюють на військову базу? Яке російське озброєння тепер є у Криму? На ці та інші питання ви знайдете відповіді у нашому матеріалі.