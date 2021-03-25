Степанов: дискредитація вакцини CoviShield – «це повна диверсія проти свого народу»

Кампанія дискредитації вакцини CoviShield (яка є індійським аналогом вакцини AstraZeneca) є «диверсією» проти українського народу. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода, яке повністю буде опубліковане в суботу, 27 березня, заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

«Уся та масована дискредитація вакцини, яка почалася, вона ж була не тільки для внутрішнього користування… я вважаю, що це повна диверсія проти свого народу. Я вам можу сказати, що я відразу отримав при спілкуванні з Serum Institute повне нерозуміння: що у вас відбувається? Ми – найбільше підприємство світу, яке виготовляє вакцини, більше нас ніхто у світі не виготовляє, ми постачаємо свої вакцини у Велику Британію, в Канаду і ще у 140 країн світу. 65% усіх дітей світу хоча б раз у житті отримували вакцину, зроблену на потужностях нашого підприємства. А ви в той же ж час в себе в країні, це є відголоски і в інших країнах, називаєте нашу вакцину такою, яка не відповідає дійсності», – сказав Степанов.

Він наголосив, що Україна повинна отримати згідно з оплаченим контрактом ще 1,5 мільйона доз вакцини AstraZeneca CoviShield. «У нас є зараз труднощі щодо отримання дозволу на експорт від уряду Індії», – визнав міністр.

24 березня голова парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький написав у фейсбуці, що постачання наступної партії вакцини AstraZeneca CoviShield до України може бути відкладено на певний термін через інформаційну кампанію проти індійської вакцини.