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25 березня 2021, Київ 16:24
Новини | Коронавірус

У Польщі фіксують найбільшу кількість інфікованих від початку епідемії

Медики в центрі тестування на COVID-19 у Польщі

У польських лікарнях зайняті понад 70% ліжок, призначених для хворих на COVID-19, та 70% апаратів штучної вентиляції легень, повідомляє 25 березня Польське радіо з посиланням на слова прем’єр-міністра Матеуш Моравецького.

Очільник уряду додав, що польська система охорони здоров’я наближається до межі своїх можливостей: «Ми за крок від межі, переступивши через котру ми не будемо спроможні належним чином лікувати пацієнтів, лікувати наших громадян. Ми мусимо вчинити все, аби уникнути такого сценарію. І ми все зробимо, аби такого сценарію уникнути».

У четвер, 25 березня, Міністерство охорони здоров’я повідомило, що за попередню добу в Польщі було виявлено 34151 випадок зараження COVID-19. Як наголосив прем’єр Матеуш Моравецький, це рекордний добовий показник поширення коронавірусної інфекції від початку пандемії.

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