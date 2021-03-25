Коронавірус і нові випадки: МОЗ повідомило про 16 669 хворих і 362 смерті за минулу добу

В Україні виявили 16 669 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 786 дітей та 446 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, минулої доби шпиталізували 4 838 людей, одужали – 6 748, померли 362 людини.

Протягом доби провели 128 615 тестувань (зокрема методом ПЛР – 57 818, методом ІФА – 22 950).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 267), Одеській (1 235), Житомирській (1 136), Львівській (1 032) та Хмельницькій (989) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 596 575 людей, 31 135 – померли, 1 283 020 – одужали.