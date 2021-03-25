Одещина закупить додаткові концентратори кисню – вона друга в Україні за захворюваністю на COVID-19

З резервного фонду бюджету Одеської області виділять 15 мільйонів гривень на закупівлю кисневих концентраторів. Таке рішення одноголосно ухвалили на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій одеської обласної державної адміністрації, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Для лікування хворих на COVID-19 в Одеській області визначено 22 лікарні «першої хвилі». Загальна кількість виділених ліжок становить 2813. Також є резервні заклади – «другої хвилі», в яких виділено 996 ліжок. У разі розгортання додаткових 620 ліжок, виникає потреба у додатковому забезпеченні киснем», – наголосив голова адміністрації Сергій Гриневецький.

Читайте також: Могили на кладовищах копають з четвертої ранку: в Україні встановлено рекорд смертності від COVID-19

Наразі киснем забезпечені 2 803 ліжка.

За минулу добу на території Одеської області за даними державної установи «Одеський лабораторний центр МОЗ України» лабораторно COVID-19 підтверджено у 1 235 осіб, з них 43 дитини і 42 медпрацівника.

Найбільша кількість захворювань в Одесі – 587 випадків. Станом на 24 березня в опорних лікарнях Одеси були вільні тільки 37 місць для госпіталізації пацієнтів з COVID-19. Протягом останніх кількох днів Одещина знаходиться в «лідерах» за кількістю захворювань на «ковід».