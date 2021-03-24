Могили на кладовищах копають з четвертої ранку: в Україні встановлено рекорд смертності від COVID-19

В Україні рекордно зросла захворюваність і смертність від ускладнень коронавірусної інфекції: за минулу добу підтверджено понад 11 тисяч нових випадків COVID-19 та померли 333 людини: найскладніша ситуація зараз - в Одеській, Харківській, Львівській, Івано-Франківській та Київській областях. У самій столиці України ситуація не краща: багато лікарень в Києві вже заповнені більш ніж на 70%.

Харків'нину Олегу Скрипнику 27 років. Він підхопив одразу три штами коронавирусной інфекції. Спочатку, розповідає чоловік, хвороба протікала досить легко. Але в якийсь момент молодому чоловіку стало важко дихати, і його госпіталізували в одну з Харківських лікарень.

«У мене з'явилося відчуття, що щось на груди дуже тисне і важко дихати. Я взяв прилад для вимірювання сатурації. І він мені показав спочатку взагалі 91, при тому що значення, при якому потрібно госпіталізувати, – це менше 96, як мені сказали лікарі, – розповідає Олег. – Подзвонили медики знайомі, сказали: бігом їдь, лягай в лікарню, щоб там тебе накачали киснем. І ось якраз за мною киснева маска».

Олег розповідає, що пацієнтів з коронавірусом в його лікарні з кожним днем все більше, а медперсонал вже просто валиться з ніг.

Зараз вмирає лікар. І вони намагаються його врятувати

«Лікарів мало, їх катастрофічно мало. Їх не вистачає. Зараз вмирає лікар. І вони намагаються його врятувати», – розповідає Скрипник.

Лікарі по всій Україні твердять, останнім часом у них все більше молодих пацієнтів і переносять вони COVID-19 важче, ніж раніше. Найскладніша ситуація зараз в Івано-Франківську.

«Пацієнти до нас надходять у важчому стані, ніж були рік тому. Вони важчі і киснезалежні, – наголошує Володимир Вовчук, лікар Івано-Франківської лікарні. – 40% пацієнтів потребують кисню. І вища смертність».

Для померлих від COVID-19 – окрема ділянка на цвинтарі

Івано-Франківськ також лідирує в Україні за смертністю від коронавируса. Глава ритуальної служби Андрій Хруник каже, що його співробітники зараз копають могили з ранку до вечора. Ще рік тому для людей, які померли від ускладнень COVID-19, на міському кладовищі виділили окрему ділянку.

«Наші співробітники в кінці минулого тижня, на початку цього тижня приступали до роботи іноді о 4 ранку або о пів на п'яту ранку, – розповідає Андрій Хруник, глава ритуальної служби Івано-Франківська. – Поховання у нас починалися з пів на дев'яту ранку. Тобто до цього часу всі ями для поховання повинні бути викопані».

Крім Івано-Франківської області, зараз в «червоній» зоні щодо захворюваності на коронавірус ще 6 українських регіонів, в тому числі і столиця – Київ, де лікарні вже заповнені на 74%. Це найбільший рівень госпіталізованих за весь рік пандемії.

Мер Віталій Кличко вже посилив в Києві карантин до 9 квітня.

Зростає кількість хворих і померлих також в Одесі. Волонтер Ольга Гуз недавно зняла на відео чергу з 9 машин швидкої допомоги в лікарні №5, а також те, як медики виносять померлого від COVID-19 пацієнта з лікарні у пакеті для сміття.

«Виносять обов'язково в мішках і розвозять далі по моргах, бо в лікарнях місць немає. Люди вмирають, на жаль, від багатьох хвороб, ковід дає серйозні ускладнення», – розповідає волонтер. Вже рік вона допомагає в Одесі пацієнтам з коронавірусів і їх родичам.

«Реанімація переповнена, спробуйте знайти хворому місце», – скаржиться Ольга. Її слова підтверджує ще один волонтер, Катерина Ножевнікова. Їй подзвонила родичка пацієнтки і розповіла, що «швидка» ні в одну лікарню не бере «її тітку, літню жінку з сатурацією 30».

«Вони намагалися додзвонитися в якісь лікарні. Але ніде не беруть», – розповіла жінка.

Поки, незважаючи на зростання кількості хворих і переповнені лікарні, загальнонаціональний карантин в Україні влада поки вводити не збирається. В уряді кажуть, що поки будуть контролювати ситуацію локально, по областях.