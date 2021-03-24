Коронавірус: у Києві зафіксували найбільшу кількість смертей за добу від початку пандемії

У Києві за минулу добу кількість смертей через COVID-19 сягнула пікових значень – 49 людей. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, це найбільше число за добу від початку пандемії.

«Ситуація із захворюваністю залишається складною. Кількість хворих на коронавірус у Києві, на жаль, продовжує збільшуватися. 1300 інфікованих виявили в місті минулої доби», – повідомив Кличко.

За його словами, до лікарень столиці минулої доби госпіталізували 137 пацієнтів, а також 390 хворих – із підозрою на COVID-19.

Заповненість столичних лікарень, каже Кличко, нині становить понад 74 відсотки, але Київ підготував іще понад 800 ліжок для хворих.

«Загалом у стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 4065 хворих на коронавірус. Із них 39 дітей. 2703 пацієнти – у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 3206 людей. Під апаратами ШВЛ – 49 хворих», – додав столичний мер.

Від початку пандемії у Києві на COVID-19 захворіли 155 336 людей, одужали – 103 122, померли– 3163.