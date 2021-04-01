МОЗ: понад 17 тисяч людей вакцинували від COVID-19 31 березня

17 170 людей вакцинували проти COVID-19 за добу 31 березня в Україні, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 248 736 людей, із них отримали одну дозу – 248 734 особи, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – дві особи.

Найбільше щеплень провели за добу в Києві (1 720), Дніпропетровській (1 180), Львівській (1 073), Миколаївській (1 040) області.

Вакцинацію проводили 163 мобільні бригади з імунізації і 793 пункти щеплення.

Станом на 31 березня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 387 611 людей, повідомили у МОЗ.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що Україна має «домовленості і контракти» на поставки більше ніж 22 мільйонів доз вакцин від коронавірусу від різних світових виробників.

На початку березня Міністерство охорони здоров’я ухвалило рішення про реєстрацію в Україні вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac. Також в Україні зареєстровані вакцини американської компанії Pfizer та Covishield від Oxford/AstraZeneca, яка отримана з Індії, якраз нею лише і вакцинують наразі в Україні.

Україна розпочала вакцинацію від COVID-19 препаратом Covishield 24 лютого.

31 березня головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що глобальна ініціатива COVAX повідомила Міністерству охорони здоров’я України про виділення додаткових 947 700 доз вакцини проти COVID-19 виробництва Pfizer/BioNTech.



«Орієнтовні терміни поставки імунобіолоічного препарату – до кінця червня. Найближчим часом Україна також отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer, що будуть використані для щеплення осіб, які перебувають в інтернатних закладах та будинках для літніх людей, а також персоналу установ», – повідомив Ляшко.



Напередодні Ляшко казав, що уряд отримав підтвердження на поставку додатково приблизно мільйона доз вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech у межах програми COVAX. Тепер про це ініціатива сповістила персонально МОЗ.