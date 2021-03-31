COVAX повідомила про виділення Україні близько 950 тисяч доз вакцини Pfizer/BioNTech – Ляшко

Глобальна ініціатива COVAX повідомила Міністерству охорони здоров’я України про виділення додаткових 947 700 доз вакцини проти COVID-19 виробництва Pfizer/BioNTech, повідомив у фейсбуці головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

«Орієнтовні терміни поставки імунобіолоічного препарату – до кінця червня. Найближчим часом Україна також отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer, що будуть використані для щеплення осіб, які перебувають в інтернатних закладах та будинках для літніх людей, а також персоналу установ», – повідомив Ляшко.

Він запевнив, що «логістика відпрацьована, медичні працівники навчені».

Напередодні Ляшко казав, що уряд отримав підтвердження на поставку додатково приблизно мільйона доз вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech у межах програми COVAX. Тепер про це ініціатива сповістила персонально МОЗ.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що Україна має «домовленості і контракти» на поставки більше ніж 22 мільйонів доз вакцин від коронавірусу від різних світових виробників.

На початку березня Міністерство охорони здоров’я ухвалило рішення про реєстрацію в Україні вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac. Також в Україні зареєстровані вакцини американської компанії Pfizer та Covishield від Oxford/AstraZeneca, яка отримана з Індії, якраз нею лише і вакцинують наразі в Україні.

Україна розпочала вакцинацію від COVID-19 препаратом Covishield 24 лютого.

Станом на 31 березня в Україні вакцинувалися 231 566 людей.