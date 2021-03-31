Вакцина Pfizer/BioNTech показала 100-відсоткову ефективність серед підлітків 12-15 років

Вакцина Pfizer/BioNTech показала 100-відсоткову ефективність від COVID-19 серед підлітків віком від 12 до 15 років.

У третій фазі досліджень брали участь понад дві тисячі підлітків зі Сполучених Штатів Америки. Минулого тижня компанія почала тестувати свою вакцину на 11-річних.

Результати досліджень можуть підвищити шанси на повернення до шкіл мільйонів дітей восени.

У Pfizer заявили, що нові потужності допоможуть прискорити виробництво вакцини до 2,5 мільярда доз цього року.

США та регулятори в Європейському союзі затвердили використання вакцини Pfizer/BioNTech громадянами від 16 років.

Перед екстреним затвердженням використання вакцини у всьому світі її дослідження проводили в Ізраїлі. У випробуваннях взяли участь 1,2 мільйона дорослих. Ефективність вакцини становила 94 відсотки.

Тим часом 31 березня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявила, що проміжний аналіз клінічних випробувань свідчить про «безпеку та хорошу ефективність» китайських вакцин від Sinovac та Sinopharm, але даних бракує.

«Вакцини продемонстрували безпеку та хорошу ефективність проти симптоматичної хвороби COVID-19, але в обох вакцинах бракувало даних у старших вікових групах та в осіб із супутніми захворюваннями», – заявила Стратегічна консультативна група ВООЗ з питань імунізації (SAGE).

Німецька влада тим часом превентивно обмежила використання вакцини AstraZeneca серед людей до 60 років. Влада хоче отримати більше інформації у зв'язку із повідомленнями про проблеми зі згортанням крові, які виявили у невеликої кількості пацієнтів.

Втім, американські та європейські регуляторні органи продовжують заявляти про безпеку вакцини AstraZeneca.

Інфографіка: Наскільки ефективні вакцини проти COVID-19? – інфографіка