Ляшко заявив, що уряд отримав підтвердження від COVAX на поставку в Україну вакцини Pfizer/BioNTech

Уряд України отримав підтвердження на поставку додаткового мільйона доз вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech у межах програми COVAX. Про це в ефірі «Громадського» заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, вже найближчими тижнями Україна має отримати 117 тисяч доз вакцини Pfizer.

«Плюс сьогодні ми отримали додатково підтвердження від глобальної ініціативи COVAX про виділення Україні ще майже одного мільйона доз вакцини Pfizer, яка буде поставлена траншами до кінця червня», – заявив Ляшко.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що Україна має «домовленості і контракти» на поставки більше ніж 22 мільйонів доз вакцин від коронавірусу від різних світових виробників.

На початку березня Міністерство охорони здоров’я ухвалило рішення про реєстрацію в Україні вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac. Також в Україні зареєстровані вакцини американської компанії Pfizer та Covishield від Oxford/AstraZeneca, яка отримана з Індії, якраз нею лише і вакцинують наразі в Україні.

Україна розпочала вакцинацію від COVID-19 препаратом Covishield 24 лютого.

Станом на 30 березня в Україні було вакциновано першою дозою понад 200 тисяч людей.