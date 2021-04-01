Європейський регулятор не знайшов зв’язку між випадками тромбозу і щепленням вакциною AstraZeneca

У Європейському агентстві з лікарських засобів (ЕМА) не знайшли зв’язку між щепленням вакциною, розробленою компанією AstraZeneca та випадками утворення тромбозу. Як повідомили в агентстві, вакцина є безпечною та ефективною.

«Ми оцінили 62 такі випадки з 9,3 мільйона щеплень, 44 з них сталися у країнах Європейського економічного простору. Якщо подивитися на вікову категорію, ми виявили ризик 1 випадку на 100 тисяч для людей, у віці до 60 років. Важливо сказати, що наразі не доведений взаємозв’язок між вакцинацією з використанням AstraZeneca і такими випадками», – заявила виконавча директорка ЕМА Емер Кук.

Вона додала, що дослідження тривають. Поки експертам не вдалося ідентифікувати спеціальні фактори ризику при застосуванні препарату.

Вакцина, розроблена AstraZeneca, вважається провідною в боротьбі з поширенням COVID-19 по всьому світу, оскільки вона дешевша і простіша в транспортуванні, ніж інші вакцини.

Раніше цього місяця вакцина зіткнулася з проблемами, коли більш ніж десяток країн тимчасово призупинили її використання після того, як із нею пов’язали поодинокі випадки порушення згортання крові у невеликого числа вакцинованих людей.

Призупинення зняли після того, як регулятор ЄС з лікарських засобів заявив, що вакцина безпечна.

Минулого тижня компанія оновила показник ефективності своєї вакцини проти COVID-19 до 76 відсотків. 24 березня компанія заявила, що перерахувала дані дослідження в США і дійшла висновку, що вакцина ефективна в запобіганні симптоматичного COVID-19 не на 79%, як було опубліковано раніше у даних цього тижня, а на 76.