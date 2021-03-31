Коронавірус: Німеччина обмежує використання вакцин AstraZeneca

Німеччина від 31 березня обмежує загальне використання вакцини проти COVID-19 від AstraZeneca для людей віком до 60 років.

Таке рішення ухвалило Міністерство охорони здоров’я країни після того, як німецька комісія з вакцин заявила про «рідкісні, але дуже важкі» випадки утворення тромбів.

Раніше Інститут Пола Ерліха, медичний регуляторний орган, заявив про 31 випадок церебрального тромбозу, тромбів у мозку, які, як підозрюють, виникли після введення вакцини AstraZeneca. Дев’ять із цих випадків призвели до смерті пацієнтів, повідомили в інституті. Усі, крім двох, стосувалися жінок у віці від 20 до 63 років.

30 березня влада кількох міст і земель Німеччини вже призупинили використання вакцини AstraZeneca для осіб віком до 60 років, посилаючись на нові дані щодо можливих побічних ефектів.

Згідно з новим розпорядженням, люди молодші за 60 років можуть отримати щеплення цією вакциною, але лише «після висновку лікарів і після індивідуального аналізу ризику і детальних пояснень».

У своїй заяві AstraZeneca зазначила, що безпека пацієнтів є найвищим пріоритетом, і наголосила, що європейські та британські медичні установи не змогли встановити причинно-наслідковий зв’язок між щепленням і проблемою згортання крові.

Вакцина AstraZeneca широко використовується у Великій Британії, Європі й інших країнах, зокрема, лише нею наразі вакцинують від коронавірусу в Україні (вакциною AstraZeneca, виробленою на заводі в Індії).

Кілька європейських країн, включаючи Німеччину, цього місяця призупинили використання вакцини через занепокоєння, що вона може призвести до утворення тромбів, але згодом відновили використання після того, як регулятор ліків ЄС та ВООЗ підтвердили, що вакцина безпечна.

Проблеми, пов’язані з вакциною, погіршили довіру населення до щеплень у деяких країнах.