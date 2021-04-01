Коронавірус: за добу в Україні виявили понад 17,5 тисяч нових випадків COVID-19

Протягом доби 31 березня в Україні виявили 17 569 нових хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, зокрема 813 дітей та 486 медпрацівників. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За минулу добу госпіталізували 5 160 хворих, одужали – 9 602. Другий день поспіль показники смертності рекордні – помер 421 пацієнт.

За даними міністерства, за добу тестували понад 132 тисячі людей.

Найбільша кількість підтверджених випадків за добу виявили у Києві (1 150), Одеській (1 305), Хмельницькій (1 142), Львівській (1 141) та Житомирській (1 037) областях.

Загалом за час пандемії в Україні захворіли понад 1,69 мільйона людей, з них 33 246 людей померли.