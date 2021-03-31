Коронавірус: у Києві прощаються із матір’ю 13 дітей. 21 березня помер їхній батько

У Києві 31 березня на території Михайлівського Золотоверхого собору прощалися із Діаною Родіковою, матір’ю 13 дітей. Вона померла від коронавірусного захворювання COVID-19 29 березня.

Минулої неділі, 21 березня, коронавірус забрав життя голови родини – Володимира Родікова. Без батьківської опіки залишилися 13 дітей, із них вісім – усиновлені.

Діану Родікову поховають поруч із чоловіком у селі Липовий Скиток, Васильківського району Київщини.

Сім’я Родікових – переселенці, вони перебралися з Макіївки, Донецької області (нині окупована територія), коли там розпочалися бойові дії. Відтоді родина жила на Київщині.

На початку лютого Діана Родікова отримала нагороду «Мати-героїня».