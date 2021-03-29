Ковід залишив без батьків багатодітну родину переселенців. Вони врятували 8 сиріт

Багатодітна родина переселенців з Макіївки за один тиждень втратила від COVID-19 обох батьків. Володимир та Діана Родікови виховували 13 дітей: п’ятьох рідних та 8 всиновлених. Рятуючи дітей від війни, подружжя опинилося в Київській області, пройшло чимало випробувань, перш ніж оселитися в своєму домі.

Минулої неділі, 21 березня, коронавірус забрав життя голови родини – Володимира Родікова, 29 березня в реанімації померла і мама багатодітної сім’ї – Діана. Без батьківської опіки залишилося 13 дітей.

Перед війною на Донбасі подружжя всиновило 5 малюків з Макіївки: вони розповідали Радіо Донбас.Реалії, що колись пообіцяли перед Богом, що будуть піклуватися не тільки про рідних дітей, а й про тих, хто позбавлений батьківської любові.

З Макіївки у2014-му вони їхали у відпустку, але окупаційна влада видала наказ про заборону вивозу дітей сиріт з підконтрольної їй території області. Тієї ж миті Володимир ухвалив рішення не повертатися назад, і родина з 10-ма дітьми й майже без речей поїхала до Києва.

Коли вдалося вирішити проблеми з житлом, Родікови взяли у свою родину двох дівчат і хлопчика.

На початку лютого Діана Родікова отримала нагороду «Мати-героїня». Тепер родина повністю осиротіла.

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