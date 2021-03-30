Новий локдаун через COVID-19 викликав протести по всій Румунії (фотогалерея)

У столиці Румунії Бухаресті 29 березня почалися протести, на яких щонайменше 1000 осіб протестували проти карантинних заходів, які спрямовані на зменшення поширення COVID-19. Акції проти ізоляції також пройшли в Клуж-Напока, Сібіу, Констанці і декількох інших містах по всій Румунії. Демонстрації в основному були організовані крайньоправою партією AUR, яка підтримувала протести проти вакцинації.



29 березня Румунія повідомила про найбільшу кількість пацієнтів від початку пандемії COVID-19 у відділеннях інтенсивної терапії – майже 1400, ще 12 000 пацієнтів потребують стаціонарної допомоги. В країні з населенням понад 19 мільйонів осіб було підтверджено щонайменше 940 000 інфікованих, понад 23 тисячі людей померли.