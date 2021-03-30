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30 березня 2021, Київ 21:07
Фотогалереї

Новий локдаун через COVID-19 викликав протести по всій Румунії (фотогалерея)

У столиці Румунії Бухаресті 29 березня почалися протести, на яких щонайменше 1000 осіб протестували проти карантинних заходів, які спрямовані на зменшення поширення COVID-19. Акції проти ізоляції також пройшли в Клуж-Напока, Сібіу, Констанці і декількох інших містах по всій Румунії. Демонстрації в основному були організовані крайньоправою партією AUR, яка підтримувала протести проти вакцинації.

29 березня Румунія повідомила про найбільшу кількість пацієнтів від початку пандемії COVID-19 у відділеннях інтенсивної терапії – майже 1400, ще 12 000 пацієнтів потребують стаціонарної допомоги. В країні з населенням понад 19 мільйонів осіб було підтверджено щонайменше 940 000 інфікованих, понад 23 тисячі людей померли.
Люди, які протестують проти карантинних заходів через пандемію COVID-19, вигукують &laquo;Свободу!&raquo; біля будівлі уряду в Бухаресті 29 березня. Акції протесту по всій країні пройшли через день після вступу в силу нових заходів ізоляції
1 Люди, які протестують проти карантинних заходів через пандемію COVID-19, вигукують «Свободу!» біля будівлі уряду в Бухаресті 29 березня. Акції протесту по всій країні пройшли через день після вступу в силу нових заходів ізоляції
Румунські поліцейські намагаються затримати чоловіка. Близько 2000 осіб взяли участь в акції протесту і марші в центрі Бухаресту, заявивши, що карантин обмежує їхні громадянські права
2 Румунські поліцейські намагаються затримати чоловіка. Близько 2000 осіб взяли участь в акції протесту і марші в центрі Бухаресту, заявивши, що карантин обмежує їхні громадянські права
Чоловік тримає румунський прапор під час протесту в Бухаресті
3 Чоловік тримає румунський прапор під час протесту в Бухаресті
Марш у центрі Бухаресту
4 Марш у центрі Бухаресту
Молодий чоловік тримає табличку з написом: &laquo;Ми в ізоляції&raquo;, спостерігаючи з вікна протест у Бухаресті
5 Молодий чоловік тримає табличку з написом: «Ми в ізоляції», спостерігаючи з вікна протест у Бухаресті
Протест у Бухаресті проти обмежувальних заходів
6 Протест у Бухаресті проти обмежувальних заходів
Деякі протестувальники кидали петарди в поліцейських у Бухаресті
7 Деякі протестувальники кидали петарди в поліцейських у Бухаресті
Протестувальники у Бухаресті
8 Протестувальники у Бухаресті
Розбите скло на зупинці після того, як протестувальники кидали каміння
9 Розбите скло на зупинці після того, як протестувальники кидали каміння
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Поліція затримала протестувальника
11 Поліція затримала протестувальника
Торговельний автомат зламаний під час протестів
12 Торговельний автомат зламаний під час протестів
Щонайменше 10 осіб було затримано в Бухаресті під час протестів
13 Щонайменше 10 осіб було затримано в Бухаресті під час протестів
Протестувальники у Бухаресті
14 Протестувальники у Бухаресті
Близько 2 тисяч осіб пройшли маршем в центрі Бухаресту, заявляючи, що карантинні заходи є обмеженням їхніх громадянських прав
15 Близько 2 тисяч осіб пройшли маршем в центрі Бухаресту, заявляючи, що карантинні заходи є обмеженням їхніх громадянських прав

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