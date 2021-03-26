Вчені все ще вивчають, як коронавірус впливає на організм і чому він призводить до великої кількості смертей. Опитування клініки Клівленда показує, що більше половини опитаних не знали, що COVID-19 може вплинути на їхнє серце, і майже 70% не знали, що високий кров'яний тиск також збільшує ризик зараження вірусом. Керол Пірсон з VOA знає подробиці. (Відео VOA, Cleveland Clinic, UT Health SA, AFP).
Вчені розкривають нові ризики для серця, пов'язані з COVID-19
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