Люди, яким пересадили органи, згадують своїх рятівників щодня

Львів – У Львові зустрілись українці, яким протягом останнього року пересадили органи у Львівській клінічній лікарні швидкої допомоги. А відтак, це люди, які отримали шанс на життя. Медики у Львові провели трансплантацію 6 сердець, 2 печінок, 23 нирок, підшлункової залози. Десять трансплантацій було зроблено після смерті донора, чиї рідні дозволили взяти органи на пересадку.

Шістнадцять українців із різних регіонів зустрілись у Львові. У цьому місті їм подарували друге життя. Вони мали професійну фотосесію, на яку одяглися у лікарняні халати, а в руках тримали годинник, що символізувало той час, який у них могла б забрати хвороба і який їм подарований завдяки донорському органові і трансплантації.

Живу з подарованим серцем чотири місяці

«Фотосесія з годинником показує, що в кожного свій час. Я отримав ще один годинник, а скільки він ходитиме знає лише Бог», – говорить Радіо Свобода 36-річний Сергій Козачок із міста Костянтинівка Донецької області.

У трирічному віці Сергій захворів грипом, що дало ускладнення на серце. Його самопочуття з кожним роком погіршувалось.

Суспільство неоднозначно сприймає донорство

«Це тривало до 27 років. Під час обстеження Борис Тодуров сказав, що мені потрібна трансплантація. Це прозвучало, як вирок, бо в Україні таких операцій не робили, а їхати за кордон не було можливості. Тоді лікар прооперував моє серце і я прожив із ним сім років. А 21 листопада 2020 року лікар провів трансплантацію. Мені пересадили серце 28-річного Дмитра, чоловік мав обширний інфаркт і рідні після його смерті дозволили пересадити серце. Моє у 4,5 рази було більше від норми. Я його відчував постійно, з кожним ударом.

Щодня згадую людину, яка після смерті подарувала мені серце, стала донором, буду вдячний його родині до кінця життя. Його дружина очікує на народження їхньої дитини і ми з жінкою думками з нею. Наше суспільство неоднозначно сприймає донорство. Коли читаю коментарі людей про трансплантацію, то хочу сказати: « Ось ми, люди з пересадженим органом, ми живі здорові, працюємо. Ми не відходи суспільства. Трансплантація має бути в Україні», – говорить Сергій Козачок.

У Львів Сергій приїхав з дружиною Валерією. Подружжя виховує двох доньок – 6 і 14 років. Козачки кажуть, що немає дня, щоб не були вдячні дружині донора, а пам’ять про її чоловіка берегтимуть завжди.

Кожен, хто приїхав на зустріч у Львів, має власну історію про подароване йому друге життя.

Торік у березні донором 37-річної Світлани Мартинік із Луцька стала її мама. Сім років Світлана, у якої цукровий діабет, була на діалізі нирок.

Я дуже вдячна мамі

«Я дізналась, що у Львові людині пересадили нирку і підшлункову, що теж вона мала діабет, як і я. Тому вирішила їхати і стати в чергу на трупний орган. Мені сказали, що підшлункову не пересаджуватимуть, а на нирку – велика черга, коли буде донор – невідомо. Мама поцікавилась, чи може у 63-річному віці стати моїм донором. Нирки у мами виявились здорові. Лікар сказав, що родинний орган це краще для приживання. Я дуже вдячна мамі, наші стосунки стали ще теплішими. Вона мені двічі подарувала життя», – каже Світлана Мартинік.

Першу операцію із пересадки органу у Львівській лікарні швидкої допомоги група медиків провела торік 29 лютого. За цей час успішно трансплантували 32 органи, 10 з них від померлих людей, за згоди рідних.

Після смерті 47-річна Наталія Миколишин врятувала чотирьох людей: нирки дарують життя 47-річному чоловікові і 35-річній жінці з Тернопільщини, печінка – 39-річній мамі з Житомира, а серце б’ється у грудях 45-річного одесита.

Син покійної – Любомир Миколишин, який навчається у духовній семінарії УГКЦ, з братом погодився після констатації смерті мозку мами на донорство.

Трансплантація вкрай необхідна

«Моя мама жила за принципом: коли ти щось береш – наповнюєш руку, коли щось даєш – наповнюєш серце. Мама протягом життя наповнювала серце і я тішусь за пана Віталія, який отримав мамине серце переповнене надзвичайної, жертовної любові. Я радий, що у моїй рідній Україні відбуваються такі речі, що ми даємо шанс для життя. Трансплантація вкрай необхідна. Тішусь , що це стає доступно. Моя матуся перестала жити на землі, вона дала життя мені і моєму братові, а також іншим людям, які можуть жити і бути носіями того добра, що й вона», – говорив Любомир Миколишин крізь сльози.

Цього року планують пересадку легені

Сьогодні в Україні 34 медичні заклади долучились до пілотного проєкту органної трансплантації. За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, коли ці лікарні запрацюють на повну силу, то тисячі людей отримають шанс на життя.

На цей рік у бюджеті виділено понад 500 млн гривень для проведення пересадки органів, що у п’ять разів більше, ніж у попередньому році.

Від початку року запрацювала Єдина інформаційна система трансплантації органів і тканин, завдяки якій трансплантація органів має бути прозорим процесом: від повідомлення про потенційного донора і до завершення операції.

У 2020 році в Україні провели понад 118 трансплантацій. Цьогоріч планують 250 операцій. Зокрема, українські медики готуються провести першу трансплантацію легені.

Вперше зробимо трансплантацію легень

«На трансплантацію нирки і печінки за кордон не відправлятимемо громадян. Цього року вперше зробимо трансплантацію легені. Це висока технологічна медицина, у нас є кілька клінік які готуються до трансплантації легень, тут має співпасти донор і реципієнт. Маємо надію, що зробимо це найближчим часом. Я поставив за мету, щоб за три роки ми досягнули повної трансплантаційної незалежності», – каже міністр Максим Степанов.

За даними Міністерства охорони здоров’я, щороку в Україні близько 5 тисяч громадян потребують пересадки органів. Більшість вмирає, так і не дочекавшись своєї черги.

На Львівщині нині близько 100 людей очікують на пересадку нирок після смерті людини, яка, за згодою рідних, може стати донором. 56 пацієнтів – на пересадку серця, близько 30 людей – на трансплантацію печінки, 12 – легені. Тим часом операції з пересадки органів від рідних проводять постійно. Цього року медики планують уперше провести трансплантацію кінцівок, але наразі лише опрацьовують базу.

Лікарі наголошують, якщо буде вирішено проблему розвитку трупного донорства в державі, то пацієнтам не потрібно буде їхати на операцію за кордон і багатьом людям можна буде подарувати життя.

Фотографії людей, яким у Львові пересадили різні органи, прикрасять стіни відділень трансплантології та кардіохірургії і трансплантації серця лікарні швидкої допомоги.

«Дякуємо за подарований шанс жити і бути здоровими, бачити, як ростуть наші діти і їх виховувати» – говорив чи не кожен учасник зустрічі у Львові.