Медики повідомили про першу в західній Україні трансплантацію печінки

У Клінічній лікарні швидкої допомоги міста Львова виконали – вперше у західній Україні – операцію з трансплантації печінки, повідомила лікарня на своїй сторінці у фейсбуці.

За повідомленням, операцію провели 27 грудня. Загалом того дня пересадили, крім печінки, також серце і дві нирки. Пересадку провели від посмертного донора.

«Донором стала 47-річна жінка, яку госпіталізували з розривом аневризми. Її рідні – мама і син, що навчається в семінарії – одразу дали згоду на донорство задля порятунку інших життів. Печінку пересадили 39-річній жінці із Житомира, що мала цироз. Така хвороба не піддається лікуванню, тому єдиним виходом для пацієнтки є саме трансплантація», – повідомили в лікарні.

Для проведення операції запросили медиків із Національного інституту хірургії та трансплантології імені Шалімова на чолі з Олександром Гриненком. «Це – вкрай непроста операція, і вона тривала близько десяти годин! У той же час у інших трьох операційних наші медики пересаджували серце і нирки», – йдеться в повідомленні.

За словами лікарів, серце пересадили 45-річному одеситу. «Серце чоловіка постраждало після інфаркту. Тому донорське серце – єдиний шанс на порятунок! До операції ми залучили також наших колег з Інституту серця – команду нашого доброго друга та партнера Бориса Тодурова. Трансплантацію виконували спільно з нашими кардіохірургами», – повідомили в лікарні.

Нирки отримали жителі Тернопільської області – 35-річна жінка і 47-річний чоловік.

Станом на сьогодні пацієнти, що отримали донорські органи, почуваються добре, кажуть медики.

За даними МОЗ, протягом 2020 року в Україні здійснено вісім пересадок серця, 19 пересадок печінки, 91 пересадка нирки. Загалом цього року провели 118 трансплантацій проти 78, зроблених у 2019 році.

Водночас у міністерстві очікують, що в 2021 році Україна збільшить кількість трансплантацій мінімум удвічі – буде зроблено не менше ніж 250 пересадок життєво важливих органів.