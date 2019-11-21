В Україні провели першу трансплантацію нирки в райлікарні – МОЗ

В Україні вперше провели трансплантацію нирки у лікарні районного рівня, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Операцію зробили у Ковелі Волинської області.

«Новий орган отримала 34-річна пацієнтка з хронічною хворобою нирок V ст., яка шість років отримувала сеанси гемодіалізу і три роки перебувала в черзі на трансплантацію нирки у Запоріжжі. Донором став її чоловік, який віддав свою нирку задля порятунку дружини. Трансплантація від живого донора – це подвійна відповідальність, адже забирається орган в абсолютно здорової людини і не можна допустити, щоб її здоров’я постраждало. Наразі подружжя почувається добре і вже будує плани на майбутнє», – йдеться в повідомленні.

Як повідомили у міністерстві, підготовка подружжя до операції тривала пів року.

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За даними МОЗ, 19 вересня Ковельське міське територіальне медичне об’єднання отримало ліцензію для здійснення трансплантації органів.

До сьогодні, повідомили у МОЗ, в Україні було лише п’ять центрів трансплантації, в яких у 2018 і 2019 роках було проведено лише невелику кількість трансплантацій нирок при потребі близько трьох тисяч подібних операцій на рік.