Щодня вмирає 9 громадян України, які не дочекались трансплантації органів – Степанов

Сьогодні в Україні близько 5 тисяч громадян очікують на трансплантацію органів, заявив на брифінгу у Львові міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Щодня дев’ятеро людей, які не дочекались операції з пересадки органів, вмирають.

«Трансплантація серця за кордоном коштує близько 3 мільйонів гривень, а в Україні – 609 тисяч гривень. За кошти, які сплачуємо за громадян за кордон, тут можемо у п’ять разів більше вилікувати осіб. Ми хочемо, щоб за 2,5-3 роки Україна здобула трансплантаційну незалежність і громадяни України не їздили на операції за кордон, щоб їх оперували у нашій країні», – зазначив міністр.

Навесні у Львові відкрили Центр трансплантології при лікарні швидкої допомоги, де вже провели чотири пересадки нирок і одну – серця. Мова, як про родинну, так і про посмертну трансплантацію.