МОЗ хоче здобути трансплантаційну незалежність України протягом 3 років – Степанов

Міністерство охорони здоров’я прагне здобути трансплантаційну незалежність України протягом трьох найближчих років, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов 26 грудня.

«З цією метою у 2020 році МОЗ ініціювало затвердження відповідної нормативної бази. Зокрема, на цьому тижні за ініціативою МОЗ уряд розширив перелік закладів охорони здоров’я, що долучаються до Пілотного проєкту трансплантації, до 38. До проєкту приєдналася також одна приватна лікарня: це свідчення того, що відповідні тарифи на трансплантацію, розраховані МОЗ, повністю реальні», – цитує слова Степанова пресслужба МОЗ.

Потребу в таких операціях міністерство оцінило приблизно у п’ять тисяч на рік.

За даними МОЗ, протягом 2020 року в Україні здійснено вісім пересадок серця, 19 пересадок печінки, 91 пересадка нирки. Загалом цього року провели 118 трансплантацій проти 78, зроблених у 2019 році.

Водночас у міністерстві очікують, що в 2021 році Україна збільшить кількість трансплантацій мінімум удвічі – буде зроблено не менше ніж 250 пересадок життєво важливих органів.