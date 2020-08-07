В Україні вперше зробили трансплантацію підшлункової залози – Степанов

В Україні вперше зробили трансплантацію підшлункової залози, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Операція відбулася у львівській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги.

«У нашій країні практично вночі була вперше зроблена трансплантація підшлункової залози. Взагалі зробили три операції: пересадку серця, пересадку нирки. І третя операція – людині зробили пересадку нирки та підшлункової залози», – сказав Степанов.

За його словами, МОЗ хоче здобути «трансплантаційну незалежність» за 2,5-3 роки. Він зазначив, що лише в цьому році на лікування людей за кордоном закладений мільярд гривень. При цьому в Україні трансплантації коштують дешевше, інколи в 4-5 разів.

6 серпня він розповідав, що в Україні близько 5 тисяч громадян очікують на трансплантацію органів.