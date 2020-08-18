Помер пацієнт, якому вперше в Україні трансплантували підшлункову залозу

У Львові помер пацієнт, якому вперше в Україні здійснили пересадку підшлункової залози. Про це повідомили у Львівській клінічній лікарні швидкої допомоги.

«Усі ці дні наші лікарі буквально жили з ним у реанімації. Цілодобовий супровід, медикаменти, контроль іноземних колег: ми робили все від нас залежне, аби Андрій відновився після операції. Тривалий час його стан дійсно був стабільним, нирка починала працювати, підшлункова залоза також. Але, на жаль, потім показники стрімко погіршилися, судини затромбувалися і ані операція, ані подальша реанімація уже не мали ефекту», – розповіли медики.

У лікарні наголосили, що трансплантація підшлункової залози – одна з найскладніших операцій з пересадження органів. Там додали, що за світовою статистикою, після цієї операції помирає кожен третій пацієнт, однак два інших отримують шанс на повноцінне життя.

«Ми щиро хотіли, аби цей шанс був і у Андрія. На жаль, доля вирішила інакше», – мовиться у повідомленні.

Як розповіли у лікарні, за останні дев’ять місяців команда їхніх лікарів разом з колегами з Інституту серця та Німеччини спочатку у Ковелі, а потім у Львові успішно трансплантували 11 нирок та чотири серця.

На початку серпня в Україні вперше зробили трансплантацію підшлункової залози. Операція відбулася у львівській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги.

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова в Україні близько 5 тисяч громадян очікують на трансплантацію органів.