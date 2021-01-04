За 2020 рік в Україні зробили більше 118 трансплантацій, на 2021 планують 250 – Степанов

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів про плани свого відомства щодо розвитку системи трансплантації на 2021 рік. На брифінгу 4 січня він повідомив, що з 1 січня в Україні запрацювала Єдина державна інформаційна система з питань трансплантацій органів і тканин.

За словами Степанова, наразі МОЗ має наповнити цю систему, тому що без неї розвиток системи пересадок органів і тканин неможливий.

«Я не кажу навіть про всі ці норматичні документи, які були ухвалені минулого року. Це і постанови уряду, і накази МОЗ, і створення Українського центру трансплант-координації, без якого теж неможливий розвиток трансплантації. Як наслідок, ми в 2020 році зробили понад 118 трансплантацій на відміну від 2019-го, коли було зроблено 78 трансплантацій органів. Ми поставили собі за мету в наступному році суттєво збільшити кількість трансплантацій. Щонайменше ми зробимо 250 трансплантацій органів і тканин, тобто мінімум удвічі збільшимо кількість трансплантацій», – заявив міністр.

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Він додав, що серед планів МОЗ на цей рік – здійснення в Україні пересадок нирок, печінки, перша трансплантація легені.

«І одне з таких нагальних питань, якого потребує Україна - ми хочемо зробити трансплантацію верхніх та нижніх кінцівок. Це є особливо актуальним для українських військовослужбовців, які втратили кінцівки у зв’язку з російською агресією на сході країни, захищаючи нашу країну. Ми зараз на рівні фахівців достатньо ретельно працюємо з цими питаннями», – сказав Степанов.

Також, за твердженням очільника МОЗ, міністерство має серед завдань запровадження пакету медичних послуг із посттрансплантаційного супроводу.

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Крім того, планується розробити механізм залучення до транспортування органів і реципієнтів усіх видів транспорту: цивільної авіації та літаків Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної поліції та Державної прикордонної служби.

Положення про Єдину державну інформаційну систему трансплантації органів та тканин Кабінет міністрів затвердив 23 грудня 2020 року. Закупівлі для створення цієї системи МОЗ анонсував у жовтні 2018 року.