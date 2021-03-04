Британія: принц Філіп переніс «успішну процедуру», пов’язану з хворобою серця

Чоловік королеви Великої Британії Єлизавети ІІ, герцог Единбурзький переніс «успішну процедуру» пов’язану з виявленою раніше хворобою серця. Про це з посиланням на Букінгемський палац повідомляє Sky News.

У палаці зазначили, що принц Філіп лишатиметься у лікарні Святого Варфоломія ще кілька днів.

99-річного чоловіка королеви Великої Британії Єлизавети ІІ, герцога Единбурзького Філіпа госпіталізували 16 лютого після того, як йому стало зле. 19 лютого стало відомо, що він залишиться у лікарні принаймні до наступного тижня, щоб «обстежитися і відпочити». 1 березня принца перевели до лікарні Святого Варфоломія.

Загалом у обох закладах принц Філіп провів вже 16 ночей – це найдовше його перебування у лікарні.

Точна причина госпіталізації герцога Единбурзького не розголошувалася – відомо лише, що це не пов’язано з коронавірусом.