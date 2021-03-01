Британія: принца Філіпа перевели до іншого госпіталю для подальшого лікування

Чоловіка королеви Великої Британії Єлизавети II, герцога Единбурзького Філіпа перевели до іншого госпіталю, де він продовжить лікування.

«Герцог Единбурзький сьогодні перевели з лікарні короля Едуарда VII у госпіталь Святого Варфоломія, де лікарі продовжать лікувати його від інфекції, а також проводити аналізи і спостереження за раніше виявленим захворюванням серця», – наводить Sky News заяву Букінгемського палацу.

Від якої саме інфекції лікується Філіп, у палаці не уточнили.

«Герцог почуває себе комфортно і реагує на лікування, але, як очікується, залишиться в лікарні як мінімум до кінця тижня», – мовиться у повідомленні.

Минулого тижня принц Едвард заявив Sky News, що його батько «почуває себе набагато краще» і що сім’я тримає «пальці схрещеними».

99-річного чоловіка королеви Великої Британії Єлизавети ІІ, герцога Единбурзького Філіпа госпіталізували 16 лютого після того, як йому стало зле. 19 лютого стало відомо, що він залишиться у лікарні принаймні до наступного тижня, щоб «обстежитися і відпочити».

Точна причина його госпіталізації не розголошувалась – відомо лише, що це не пов’язано з коронавірусом.

Наступник британського престолу, принц Чарльз 20 лютого побував у батька в лікарні. Як зазначив тоді кореспондент Sky News, короткий візит принца був «незвичним, оскільки він раніше не відвідував свого батька в лікарні». Він додав, що під час пандемії члени королівської сім’ї досі не відвідували один одного у лікарняних закладах.