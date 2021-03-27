«Коронавірус утік із лабораторії в Ухані»: як реагують на цю заяву?

Провідний вірусолог США – доктор Фаучі, прокоментував заяву колишнього голови Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC) Міністерства охорони здоров’я США Роберта Редфілда, який висловив припущення, що коронавірус, який став причиною пандемії COVID-19, ймовірно «втік» з лабораторії в Ухані. Хоч цю теорію, яка посилила тертя між Китаєм і країнами Заходу, відкидають багато епідеміологів, однак навколо неї триває дискусія.

Головний вірусолог США Антоні Фаучі, відреагував на висловлене Робертом Редфілдом припущення, що вірус було адаптовано до людини у лабораторії.

Однак, каже Фаучі, поки більшість науковців підтримують альтернативну версію.

«Ми маємо альтернативне пояснення, якого дотримуються більшість посадовців сфери охорони здоров'я. Воно полягає у тому, що цей вірус циркулював у Китаї, імовірно в Ухані, протягом місяця, чи більше, до того, як його було клінічно встановлено наприкінці грудня 2019-го року. Якщо це так, то вірус очевидно міг адаптуватися для більш ефективної передачі протягом цього часу і аж до часу, коли його було виявлено», – заявив Фаучі.

Фаучі також наголосив, що Редфілд висловив «власну думку щодо можливості», але альтернативне пояснення поки «підтримується більшістю людей».

Водночас нинішня очільниця Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC) Міністерства охорони здоров’я США Рошелль Валенскі (Rochelle Walensky - англ.) вказала, що очікує публікації доповідь ВООЗ щодо джерел походження COVID-19.

26 березня Валенскі заявила, що спостерігає зростання випадків захворювання протягом останнього тижня.

«Носіть маску, яка тісно прилягає та вживайте заходів спрямованих на охорону громадського здоров'я, які, як ми знаємо, можуть, зупинити ці тренди», – відзначила посадовиця у Twitter, – «Закачайте рукав, коли вам стане доступне щеплення проти COVID-19:щодня надходить більше вакцин».

Що ж сказав Редфілд?

Колишній керівник Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC) Міністерства охорони здоров’я США Робера Редфілд виступив із заявою, що вважає малоймовірним, що причиною пандемії стали кажани – як вважають багато експертів – «оскільки це один із вірусів, який найбільш легко передається від людини до людини».

Редфілд наголошує, що не стверджує, що вірус був свідомо «випущений» з лабораторії. Він припускає, що хтось із працівників лабораторії випадково інфікувався вірусом.

Думка Редфілда збігається з позицією інших представників адміністрації Дональда Трампа.

Що каже ВООЗ?

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) готує доповідь про походження коронавірусу. У лютому представник ВООЗ заявив, що кажани залишаються можливим джерелом і виключив можливість витоку з лабораторії.

Як повідомлялось, Володимир Дєдков, заступник директора російського Інституту Пастера, який є членом місії Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка досліджує походження хвороби, заявив інформаційній агенції AP, що інфікована особа імовірно принесла коронавірус до ринку в китайському Ухані, звідки він поширився.

За словами Дєдкова, провідними теоріями походження вірусу є:

зараження від летючої миші через тварину-посередника;

напряму від летючої миші;

через заражені заморожені харчові продукти;

через витік із лабораторії Інституту вірології в Ухані.

Як заявив Дєдков, дві останні версії, які обстоювали відповідно уряд Китаю та адміністрація колишнього президента США Дональда Трампа розглядаються як найменше імовірні, виходячи із наявних доказів.

Як відзначає AP, команда дослідників ВООЗ у Китаї спиралась у своїй роботі виключно на дані зібрані китайскими вченими, а не збирали дані самі.

Китай довгий час не дозволяв нікому проводити дослідження в Ухані.