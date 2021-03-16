У Франції виявили новий штам коронавірусу

На заході Франції, у регіоні Бретань, у пацієнтів однієї з лікарень виявили зараження новим штамом коронавірусу, що викликає COVID-19. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я Франції.

Новий штам виявлений внаслідок спалаху інфекції в лікарні міста Ланьон в департаменті Кот-д’Армор. Згідно з даними на 13 березня, «у восьми з 79 виявлених в лікарняному центрі випадків зараження коронавірусом мова йде про новий штам».

У відомстві зазначили, що виявити новий варіант було складно: у пацієнтів зустрічалися типові симптоми для COVID-19, проте всі проведені тести давали негативний результат. Для діагностування зараження цим різновидом вірусу може знадобитися серологічний аналіз крові.

За попередніми даними, новий штам безпечніше первинного. Зараз фахівці мають намір проаналізувати новий варіант вірусу і дізнатися, як він реагує на вакцинацію та антитіла після попередніх заражень.

Дані про новий штам вже направлені в міжнародні органи охорони здоров’я.

За останніми даними, у Франції виявили понад 4 мільйони випадків зараження коронавірусом, померли майже 91 тисяча людей. У країні діють обмежувальні заходи і запроваджена комендантська година.

Мутації коронавірусу стали серйозною проблемою з осені минулого року, коли вчені повідомили про появу у Британії нового, більш заразного штаму SARS-CoV-2.

Нещодавно німецька клініка «Шаріте» підтвердила випадки «британського» штаму COVID-19 в Україні.

Раніше отримані результати секвенування з Клініки Шаріте виявили в Україні циркуляцію 18 мутованих штамів — генетичних ліній В1; В1.1; В1.1.1; В1.5 та В2. Вони походять із країн Європи (зокрема, Італії, Данії та Бельгії), Азії, Великої Британії та Австралії.

Циркуляцію мутованих штамів, які мають південно-африканське (В1.351) або бразильське (В1.1.28.1) походження, в Україні не виявили.

За час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 1 477 190 людей, одужали 1 232 209, летальних випадків – 28 697.