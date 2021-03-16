Німецька клініка «Шаріте» підтвердила випадки «британського» штаму COVID-19 в Україні – МОЗ

Німецька клініка «Шаріте» підтвердила випадки «британського» штаму COVID-19 в Україні, повідомив український Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.

15 березня 2021 року вірусологічна референс-лабораторія ЦГЗ отримала результати секвенування решти 152 зразків із 200 відправлених на дослідження до лабораторії на базі клініки «Шаріте».

«На територіях Вінницької (4 зразки) та Закарпатської (2 зразки) областей — виявлено циркуляцію мутованих штамів, які мають британське походження. Це штами генетичної лінії B.1.1.7, мутації N501Y V1 та del HV69/70. Крім того, визначено зміни (del HV69/70 у Spike-protein) у 2 зразках зі Львівської та Луганської областей», – заявили в МОЗ.

Раніше отримані результати секвенування з Клініки Шаріте виявили в Україні циркуляцію 18 мутованих штамів — генетичних ліній В1; В1.1; В1.1.1; В1.5 та В2. Вони походять із країн Європи (зокрема, Італії, Данії та Бельгії), Азії, Великої Британії та Австралії.

Циркуляцію мутованих штамів, які мають південно-африканське (В1.351) або бразильське (В1.1.28.1) походження, в Україні не виявили.

За час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 1 477 190 людей, одужали 1 232 209, летальних випадків – 28 697.