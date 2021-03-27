Ситуація з COVID-19 за минулу добу: понад 17 тисяч інфікованих і 290 смертей

В Україні виявили 17 424 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 752 дитини та 420 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, минулої доби шпиталізували 4 747 людей, одужали – 7 124, померли 290 людей.

Протягом доби провели 123 500 тестувань (зокрема методом ПЛР – 55 500, методом ІФА – 22 470).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1 407) Одеській (1 282), Київській (1273), Дніпропетровській (1 171) областях та в Києві (1 226).

За даними МОЗ, 17 939 людей щеплено проти COVID-19 за добу 25 березня з-поміж 192 264 від початку вакцинальної кампанії.