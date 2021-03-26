Наземний транспорт Києва зможе перевозити більше людей – «Київпастранс»

Комунальне підприємство «Київпастранс» повідомляє про зміни правил перевезення пасажирів для наземного громадського транспорту в умовах карантину.

За повідомленням, відповідне рішення ухвалила Постійна комісія Київської міської державної адміністрації з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Відтак із 26 березня автобуси, трамваї та тролейбуси можуть набирати пасажирів на половину загальної передбаченої пасажиромісткості замість половини сидячих місць, як це було досі.

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«Наявні ліміти на перевезення рухомим складом в 50% сидячих місць змінені на 50% від загальної пасажиромісткості», – повідомляють у «Київпастрансі».

Водночас перевізник нагадує про збереження інших карантинних обмежень і закликає їх дотримуватися.

Раніше влада Києва оголосила, що не зупинятиме громадський транспорт на час дії обмежень, запроваджених з 20 березня по 9 квітня.