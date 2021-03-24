Влада Києва прокоментувала проблему із чергами до громадського транспорту

Черги до громадського транспорту в Києві зникнуть, якщо підприємства перейдуть на дистанційну форму роботи. Про це 24 березня заявив у коментарі Радіо Свобода перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

«Таких черг не може не бути, коли не виконуються карантинні обмеження в місті в цілому. Я говорю про те, що всі працівники некритичних підприємств мають бути переведені на дистанційну форму роботи. Доки цього зроблено не буде – такі черги будуть», – сказав Поворозник.

Він також прокоментував своє бачення розв’язання проблеми.

«Бачення тільки одне, що підприємства перейдуть на дистанційну форму роботи, зникнуть черги в транспорті, зникне зараження в транспорті і зміниться економічна ситуація в місті в цілому. Є інший розвиток подій: не перейдуть на дистанційну форму, не будуть виконувати карантинні обмеження – буде збільшення захворюваності. Тоді, на жаль, доведеться ухвалювати рішення про повне закриття міста, в тому числі і громадського транспорту», – зазначив Поворозник.

Раніше влада Києва оголосила, що не зупинятиме громадський транспорт на час дії обмежень.

«Громадський транспорт курсуватиме з наповненістю не більш як 50 відсотків місць, що передбачені технічною характеристикою транспортного засобу і визначені в реєстраційних документах на такий транспортний засіб», – повідомив перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Микола Поворозник.

В Україні минулого тижня число нових хворих на COVID-19 в окремі дні сягало майже 16 тисяч на добу. Київ разом зі ще кількома областями демонстрував показники у більш як тисячу виявлених інфікованих.