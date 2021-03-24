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24 березня 2021, Київ 18:58
Новини | Суспільство

Влада Києва прокоментувала проблему із чергами до громадського транспорту

Микола Поворозник заявив, що для уникнення всі працівники некритичних підприємств мають бути переведені на дистанційну форму роботи

Черги до громадського транспорту в Києві зникнуть, якщо підприємства перейдуть на дистанційну форму роботи. Про це 24 березня заявив у коментарі Радіо Свобода перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

«Таких черг не може не бути, коли не виконуються карантинні обмеження в місті в цілому. Я говорю про те, що всі працівники некритичних підприємств мають бути переведені на дистанційну форму роботи. Доки цього зроблено не буде – такі черги будуть», – сказав Поворозник.

Він також прокоментував своє бачення розв’язання проблеми.

«Бачення тільки одне, що підприємства перейдуть на дистанційну форму роботи, зникнуть черги в транспорті, зникне зараження в транспорті і зміниться економічна ситуація в місті в цілому. Є інший розвиток подій: не перейдуть на дистанційну форму, не будуть виконувати карантинні обмеження – буде збільшення захворюваності. Тоді, на жаль, доведеться ухвалювати рішення про повне закриття міста, в тому числі і громадського транспорту», – зазначив Поворозник.

Раніше влада Києва оголосила, що не зупинятиме громадський транспорт на час дії обмежень.

«Громадський транспорт курсуватиме з наповненістю не більш як 50 відсотків місць, що передбачені технічною характеристикою транспортного засобу і визначені в реєстраційних документах на такий транспортний засіб», – повідомив перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Микола Поворозник.

В Україні минулого тижня число нових хворих на COVID-19 в окремі дні сягало майже 16 тисяч на добу. Київ разом зі ще кількома областями демонстрував показники у більш як тисячу виявлених інфікованих.

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