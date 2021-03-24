Кличко: старші класи у Києві відновлюють «дистанційку» завтра, молодші – у школах із 29 березня

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що учні 5-11 класів столичних шкіл розпочнуть навчання з 25 березня – поки дистанційно, а «молодша» школа ще відпочиватиме до кінця тижня.

«Для учнів 5-11 класів освітній процес розпочнеться з 25 березня в дистанційному форматі. Учні ж молодшої школи, якщо епідеміологічна ситуація не погіршиться, сядуть за парти вже наступного понеділка. Для вчителів, керівників закладів освіти підготовлені онлайн-рекомендації, вебінари та матеріали для проведення дистанційних уроків, поради психологів», – повідомив Віталій Кличко.

17 березня Київ ухвалив рішення розпочати весняні канікули для учнів 5-11 класів з 18 березня. Молодші класи на канікулах – з 22 березня.

Київ нині перебуває у «червоній» зоні епідеміологічної небезпеки через COVID-19. В місті до 9 квітня запроваджено жорсткий карантин.

За даними МОЗ, столиця за минулу добу показала найбільшу кількість інфікованих – 1300. У КМДА повідомили, що за вчора зафіксували найбільшу кількість смертей за добу від початку пандемії – 49.

Від початку пандемії у Києві на COVID-19 захворіли 155 336 людей, одужали – 103 122, померли– 3163.