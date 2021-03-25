У Дніпрі від ускладнень, викликаних COVID-19, померла колишня ув’язнена нацистського концтабору

У Дніпрі від ускладнень, викликаних COVID-19, на 86-ому році життя померла колишня ув’язнена нацистського концтабору Людмила Кочержина. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердила її онука Антоніна Черевко.

Ще бувши дитиною, жінка пережила примусове вивезення до Німеччини. Про це вона детально розповідала в інтерв’ю Радіо Свобода.

Зокрема, вона зазначала, що її батьки пройшли сталінські концтабори у 40-і роки, а дід, батько матері, був репресований радянською владою 1938-го року.

Майже 30 років Кочержина очолювала дніпропетровське відділення Української спілки в’язнів – жертв нацизму, опікувалася людьми зі схожими на її долями, збирала їхні історії. З початком війни на Донбасі вона також активно допомагала переселенцям.

Попрощалися з Людмилою Кочержиною сьогодні, 25 березня. Вечір її пам’яті відклали через карантин, його планують провести 28 квітня в Будинку органної та камерної музики в Дніпрі.