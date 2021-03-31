Спалах COVID-19 у посольстві України у Франції: консульський прийом тимчасово припинили

У посольстві України у Франції зафіксовані випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Через це з 31 березня тимчасово зупиняється консульський прийом, повідомили у пресслужбі дипвідомства.

«У період з 31.03 по 14.04 консульський відділ буде зачинено, прийом та видача виготовлених документів (закордонних паспортів, довідок) здійснюватися не буде. Усі заявники, які мали запис на прийом на цей період, отримали електронний лист із повідомленням про тимчасове припинення прийому», – йдеться в повідомленні.

У посольстві додали, що у згаданий період прийматимуть виключно клопотання громадян України щодо оформлення посвідчення на повернення в Україну у разі нагальної потреби повернутися і тільки за наявності авіаквитка в Україну на дату до 15 квітня – з огляду на запроваджені обмеження на наземний в’їзд до інших країн ЄС з території Франції.

Від 20 березня у Франції почало діяти чергове посилення обмежувальних заходів через зростання кількості випадків COVID-19.