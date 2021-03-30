Джо Байден виступив із застереженням. Як не допустити четвертої хвилі пандемії COVID-19?

Президент США Джо Байден і Директорка американських Центрів із контролю та профілактики захворювань (CDC) попередила про швидке зростання кількості нових випадків коронавірусної інфекції та про можливість початку нової – четвертої хвилі пандемії. Як цього не допустити?

Попри помітні успіхи у проведені вакцинації у США, передчасне скорочення карантинних заходів, а також нехтування дотриманням правил безпеки можуть призвести до погіршення ситуації із пандемією.

Із таким застереженням виступив президент США Джо Байден, аналізуючи ситуацію із COVID-19 та стан вакцинації у країні. Текст виступу Байдена опублікований на сайті Білого дому.

Байден відзначив успішну роботу влади усіх рівнів, включно із обраними посадовцями від обох партій, у справі протидії пандемії коронавірусу.

«Прогрес, якого досягнуто у цій країні щодо вакцинацій – це велика американська історія. Жодна інша країна навіть не наблизилась до такого: 100 мільйонів доз за менше ніж 60 днів, і тепер ми рухаємося до наступних 100 мільйонів доз всього за 40 днів», – наголосив Байден.

Президент США пообіцяв значне збільшення кількості місць, де можна буде отримати щеплення проти COVID-19.

При цьому Байден заявив, що Білий дім підтримує попередження Директорки Центрів контролю та профілактики захворювань (CDC) Рошель Валенські , що попри прискорення темпів вакцинації, четверта хвиля пандемії таки може статися, якщо населення припинить вживати заходи безпеки.

«Якщо ми втратимо пильність, то ситуація може погіршитися, а не покращитися», – відзначив президент США.

Байден закликав лідерів місцевої влади, власників бізнесів, зберігати вимоги щодо обов'язкового носіння масок, а громадян носити маски, назвавши це «патріотичним обов'язком».

«Неспроможність сприймати вірус серйозно – через це ми і опинилися у цій халепі, створюючи ризик збільшення смертності», – заявив Байден

Яка статистика і чому росте кількість заражень?

Кількість заражень на коронавірусну інфекцію у США перевищила 30 мільйонів випадків COVID-19, і продовжує зростати попри масову вакцинацію. Збільшується кількість госпіталізацій.

Директорка Центрів США з контролю над хворобами (CDC) доктор Рошель Валенські повідомила, що щоденна кількість заражень зросла до 60 000 - 70 000 випадків в середньому за минулий тиждень, після тривалого часу, коли кількість заражень була стабільно на рівні приблизно 50 000 випадків.

Кількість смертей від COVID-19 за минулий тиждень теж зросла на 3%.

Валенські нагадала який шлях пройшли США до початку масової вакцинації і попросила усіх громадян зробити все можливе, щоб ситуація не погіршувалася, а покращувалася.

Попри прискорення темпів вакцинації, четверта хвиля пандемії таки може статися, якщо населення буде нехтувати правилами безпеки, наголосила очільниця CDC.

«Ось тепер мені страшно»

«Ось тепер мені страшно», – з такими словами Рошель Валенські звернулась до американців, коментуючи зростання кількості випадків заражень на COVID-19.

Коментуючи причини збільшення кількості заражень Валенські вказала на те, що американці стали більше подорожувати, більше нехтувати правилами безпеки, а при цьому країною почали ширитися нові, більш заразні, штами коронавірусу.

Валенські закликала американців продовжувати дотримуватись протиепідемічних обмежень, особливо з огляду на сподівання, що швидке розповсюдження вакцинації у США може зупинити поширення хвороби.

«Я звертаюсь до вас не тільки як директор CDC і не лише як директор CDС, але як дружна, мати, донька, з проханням ще трохи протриматися», – сказала Валенські на брифінгу.

«Ми маємо багато очікувань та потенціалу, і багато причин сподіватися...Але, ось аж тепер, мені страшно», – додала вона.