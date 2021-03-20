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20 березня 2021, Київ 13:45
Новини | Коронавірус

В Україні від COVID-19 вакцинували понад 100 тисяч людей – МОЗ

В Україні протягом минулої доби, 19 березня, вакцинували 11 628 людей

В Україні протягом минулої доби, 19 березня, вакцинували 11 628 людей. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Щеплення проводили 210 мобільних бригад з імунізації.

Від початку кампанії щеплено 104 342 оcіб, із них отримали 1 дозу – 104 341, завершила вакцинацію (отримала дві дози) поки лише одна людина.

Вакцинація від коронавірусу: як це відбувається в Україні (відео)
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Вакцинація від коронавірусу: як це відбувається в Україні (відео)

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24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції. За день до цього до країни прибула перша партія вакцини від COVID-19. З Індії привезли 500 тисяч доз вакцини Covishield (індійська назва вакцини Oxford/AstraZeneca).

Перший етап вакцинації передбачає добровільне щеплення медичних працівників закладі, які працюють із хворими на COVID-19, мешканців та персонал будинків для людей похилого віку, а також військових на фронті.

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