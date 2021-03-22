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Установить дополнительные карантинные ограничения в городе призывают врачи Краматорска. Количество больных неуклонно растет. За минувшие выходные заболели 365 человек. В начале месяца столько фиксировали за одну неделю. При этом вирус мутировал, и теперь бороться с его осложнениями стало труднее, а привычные методы уже не столь эффективны. Врачи считают, что ситуацию исправит только местный локдаун.

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В «ковидном» отделении третьей горбольницы Краматорска заканчиваются места для пациентов. Из-за роста количества больных коронавирусом пришлось освободить кардиологическое отделение. Сегодня в стационаре более 100 человек, большинство подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Лечение симптомов – это все, что могут сделать врачи. Но далеко не всегда такое лечение помогает, говорит пульмонолог Виктория Никулина.

Очень тяжело, когда ты прощаешься с человеком

«Иногда настолько сложное течение этого заболевания, что мы не можем помочь пациенту. И от этого становится тяжело. Это сложно, когда на твоих глазах... ты понимаешь, что делаешь все правильно, как положено – только у каждого своя чувствительность и свое восприятие инфекции и осложнений этой инфекции. Вот здесь это очень тяжело, когда ты прощаешься с человеком», – говорит она.

На прошлой неделе дошло до того, что места в больнице закончились. Поэтому пришлось направлять больных в инфекционную больницу Константиновки. Впрочем, краматорским врачам легче не стало. Часто смены длятся по 12 часов, говорит Виктория Никулина. Но, тем не менее, надо каждый день выходить и буквально вытягивать людей с того света, потому что легких случаев здесь не бывает.

«У всего коллектива, кто работает с такой группой пациентов, есть внутренний стержень. Есть такое слово «надо». Я говорю о внутреннем долге – вот это надо», – отмечает она.

Более тщательное соблюдение карантинных мероприятий поможет

Зимний локдаун, который вводили в Украине после Рождества, здесь почувствовали через неделю, вспоминает главврач третьей больницы Владимир Гетманов. Количество пациентов снизилось. Возможно, пришла пора, считает доктор, вновь прибегнуть к существенным карантинным ограничениям, считает Владимир Гетманов.

«Более тщательное соблюдение карантинных мероприятий поможет, – говорит он. – Люди, к сожалению, относятся безответственно. Мы видим это на рынках, мы видим это в магазинах. По большому счету, видим это везде. На открытиях каких-то мероприятий. Нужно ужесточать соблюдение требований карантина».

Горожане – о локдауне

Родственники пациентов больницы тоже считают, что в торговых центрах следует ввести более тщательный контроль за соблюдением санитарных правил, отмечает краматорчанка Оксана.

«Это выдача масок. Чтобы маски действительно менялись, а не стирались. Это какая-то действительная дезинфекция рук. Чтобы не просто средство стояло, а стоял человек и дезинфицировал руки. Чтобы количество людей не превышало. И, допустим, на рынке лучше – там свежий воздух. В супермаркете все закрыто, дышать нечем», – говорит она.

О том, что количество заболевших коронавирусом в городе растет, слышали многие. COVID-19 перенесли более 8 с половиной тысяч горожан. Чтобы городская система здравоохранения выдержала, следует усилить карантин, убежден житель Краматорска Вадим.

«Наверное, сейчас в условиях того, что происходит в Краматорске, это будет актуально, – считает он. – Но именно сейчас, а не через 2-3 недели, когда как это был предыдущий карантин, когда уже все здесь пошло на спад, а у нас вводят карантин и закрывают людей. Эта превентивная мера должна была, наверное, уже недели две назад введена здесь. Но какие-то ограничения должны быть продуманы, разумны».

В городском отделе здравоохранения не паникуют, но количество заболевших коронавирусом вызывает беспокойство. Если переоборудовать некоторые отделения для лечения больных ковидом можно, то увеличить количество медсестер и докторов практически невозможно.

Поскольку заболеваемость растет, и действительно лечебная сеть работает на пределе

«Мы увидели 365 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Для сравнения, за прошлую неделю у нас было 416 случаев, за предыдущую неделю – 360. То есть мы сейчас видим за выходные – это практически недельный уровень заболеваемости. Я думаю, что действительно нужно ужесточать запреты массовых мероприятий, каким-то образом ограничивать места массового скопления людей, поскольку заболеваемость растет, и действительно лечебная сеть работает на пределе», – говорит начальник отдела здравоохранения Краматорского горсовета Андрей Петриченко.

Сейчас все города Донецкой области отнесены к оранжевому сектору вирусной опасности. Но у городских властей есть полномочия вводить дополнительные ограничения на местном уровне. Для этого необходимо коллегиальное решение специальной комиссии. Дополнительные ограничения могут ввести в ближайшие дни.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)