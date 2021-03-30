Договір про захист людства від пандемій закликають укласти ВООЗ та керівники 23 країн

Керівники 23 країн, а також посадовці Європейського Союзу та Всесвітньої організації охорони здоров’я(ВООЗ)закликали усі країни укласти міжнародну угоду, що допомагатиме світові боротися із пандеміями.

ВООЗ та керівники країн Євросоюзу поширили відкритий лист до світової спільноти із закликом підписати всеосяжну угоду про спільну боротьбу із пандеміями.

Серед підписантів листа є керівники європейських країн, зокрема Великої Британії, Німеччини, Франції, України, а також генеральний директор ВООЗ, чільний представник ЄС та лідери країн Азії, Африки й Латинської Америки.

Комюніке долучення України до Міжнародного договору про пандемію оприлюднив Офіс президента України.

«Відновлене колективне зобов’язання стане важливою віхою у посиленні готовності до пандемії на найвищому політичному рівні. Договір буде заснований на Статуті Всесвітньої організації охорони здоров’я та, із залученням ключових організацій у цій сфері, підтримуватиме принцип «здоров’я для всіх». Наявні інструменти світової охорони здоров’я, особливо Міжнародні медико-санітарні правила, стануть основою такого договору, забезпечуючи міцне й перевірене підґрунтя, яке ми зможемо розбудовувати та вдосконалювати», – мовиться у комюніке.

Чому це потрібно?

Заклик з’явився на тлі тертя між країнами стосовно доступу до обмеженої кількості вакцин для боротьби з COVID-19, а також після обміну звинуваченнями зокрема стосовно Китаю щодо відкритості та правильності дій на початку пандемії коронавірусу.

Автори звернення порівнюють наслідки пандемії COVID-19 з руйнівними результатами світових воєн і вказують на міжнародні намагання врахувати помилки тих катастроф, щоб уникнути повторення.

«Ми можемо побудувати нову міжнародну систему охорони здоров’я, яка захищатиме майбутні покоління», – йдеться у зверненні.

Ідею угоди, яка забезпечувала б обмін даними, результатами наукових аналізів, а також загальний і справедливий доступ до вакцин, ліків та діагностики під час пандемій висловив ще минулого року президент Європейської ради Шарль Мішель.

Пропозицію підтримав і директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адганом Ґебреєсус, але жодних конкретних переговорів на цю тему досі не було.

Мішель і Ґебреєсус 30 березня спільно звернулися до преси, підтвердивши заклик.

Ця угода може врятувати наступні покоління

Шарль Мішель припустив, що міжнародна угода могла б стати частиною документів, на основі яких діє Всесвітня організація охорони здоров’я.

Але серед підписантів оприлюдненого у вівторок заклику немає керівників Сполучених Штатів, Китаю, Росії.

Тедрос Адганом Ґебреєсус висловив переконання, що інші країни долучаться до процесу згодом.