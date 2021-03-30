Рада проголосувала за виплати робітникам і підприємцям, які постраждали через карантин

Верховна Рада підтримала виплати робітникам і підприємцям, які постраждали через карантин.

«Допомога застрахованим особам – виплата з державного бюджету України та з місцевих бюджетів у зв’язку із втратою частини заробітної плати найманими працівниками суб’єктів господарювання, робота яких тимчасово зупинена внаслідок запровадження у 2021 році, починаючи з лютого, обмежувальних протиепідемічних заходів», – йдеться в законі.

Виплати розраховані також на фізичних осіб – підприємців, економічна діяльність яких тимчасово зупинена.

З державного бюджету планують виплачувати вісім тисяч гривень. Органи місцевого самоврядування самі можуть визначати розмір допомоги.

Виплата допомоги застрахованим особам здійснюється на підставі заяви застрахованої особи, поданої нею в електронній формі з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

Застрахована особа має право звернутися із заявою про виплату допомоги застрахованим особам протягом 30 днів із дня запровадження на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).