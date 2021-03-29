Реанімації переповнені, хворих – дедалі більше. У Львові посилять карантинні обмеження

Реанімаційні відділення львівських міських лікарень станом на 29 березня переповнені пацієнтами з тяжким перебігом захворювання на COVID-19. Зі 1300 місць, які є у шпиталях, 980 – зайняті хворими. 29 людей під’єднані до апаратів штучної вентиляції легень. Такі дані оприлюднив на брифінгу заступник міського голова Львова Андрій Москаленко.

Щодня госпіталізують 40-50 осіб із коронавірусною інфекцією, а за останню добу виписали лише шістьох пацієнтів, а шпиталізували 45.

«Дуже часто хворі потребують реанімаційного втручання, тому реанімації сьогодні переповнені. Така ситуація щодо зростання чисельності спостерігається три тижні поспіль. Сьогодні звернулись головні лікарі медичних закладів Львова і вони вимагають продовжити карантин. До кінця дня спікуємося з різними представниками різних сфер і завтра на засіданні комісії запропонуємо певні рішення, згідно з рекомендаціями лікарів», – повідомив Андрій Москаленко.

Головні лікарі медичних закладів Львова просять продовжити карантинні заходи до кінця квітня і посилити контроль щодо їх дотримання.

Міська влада Львова планує обмежити рух громадського транспорту, роботу дитячих садочків. Це питання вирішуватиме 30 березня міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Протягом останньої доби з 1773 зданих ПЛР-тестів 820 виявилися позитивними у жителів Львівщини, з яких 462 – львів’яни. Від 25 березня Львівська область, у тому числі і Львів, перебуває у «червоній зоні» карантину. Відтак заборонена діяльність закладів харчування, спортзалів, ринків, встановлено обов’язкове носіння масок на територіях загального користування. Чимало з цих обмежень порушуються через відсутність належного контролю. Місцеві комісії ТЕБ і НС можуть посилити карантинні заходи.

Зараз у Львові створюють додаткові ліжкомісця для хворих із COVID-19 у медичних закладах. Адже у разі поступлення щодня 50-70 нових хворих у лікарні ситуація буде критичною, наголошують у мерії.