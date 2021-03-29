Чеські вчені заявляють, що відкрили нову мутацію коронавірусу

Вчені з лабораторії Elisabeth Pharmacon у чеському місті Брно виявили досі невідому і не описану мутацію коронавірусу. Про це на своїй твіттер-сторінці написав керівник лабораторії Омар Шери, на думку якого йдеться про відкриття «досі неописаної мутації Spike protein».

Як повідомляють місцеві ЗМІ, вчені не вважають нову мутацію більш заразною, ніж штами, виявлені в Британії і ПАР. Дослідження наразі триває.

Латораторія Elisabeth Pharmacon була заснована у 2011 році, спеціалізується передусім на виробництві діагностичних засобів. З початком епідемії коронавірусу спрямувала свою роботу на виготовлення тестів, якими вдається не тільки з’ясувати, чи особа інфікована вірусом COVID-19, а й якою його мутацією – британською чи південноафриканською.